Magnus Carlsen vuole diventare re del Fantacalcio: spostata la sfida al numero tre al mondo degli scacchi

Il Fantacalcio è una cosa seria. Chissà quanti di voi hanno ripetuto questa frase a fidanzate e mogli nel corso degli anni. E anche per Il quattro volte campione mondiale di scacchi, Magnus Carlsen, vale questa cosa. Il norvegese si gioca la vittoria della Fantasy Premier, torneo da 7,6 milioni di iscritti. Attualmente al quarto posto, Carlsen è a -12 dal primo e seguirà con grande attenzione l’ultima giornata del campionato inglese, in programma alla 17. E il caso vuole che il tutto coincida con la sfida al cinese Ding Liren, numero tre al mondo degli scacchi. Inizialmente il suo incontro era in contemporanea con le partite della Premier, poi è stato spostato. Carlsen giura che si tratti solo di una coincidenza. Ma è difficile credergli.

Per recuperare i 12 punti che lo separano dalla vetta e dal trionfo, il campione del mondo norvegese dovrà affidarsi a Rashford e Vardy, impegnati in Leicester-Manchester United, gara che vale la Champions League. Ma anche Wood, Sterling, Antonio e Pulisic potrebbero aiutarlo a centrare l’obiettivo. Doppio appuntamento dunque per il buon Magnus: alle 17 sarà davanti alla tv per sperare di vincere il Fantacalcio, alle 23 dovrà trovare la concentrazione necessaria per battere il cinese Ding Liren e confermarsi numero uno al mondo negli scacchi. E chissà che non lo sia anche nel Fantacalcio.