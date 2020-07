Rigore Roma-Fiorentina, anche Bergonzi conferma: “Si può chiedere la ripetizione della gara”

Rigore Roma-Fiorentina – Arrivano conferme, e condanne, all’arbitro Chiffi. Colui che ieri, durante Roma-Fiorentina, non ha fermato il gioco dopo aver toccato il pallone (da nuovo regolamento è obbligato a farlo), la cui azione ha poi portato al rigore dei giallorossi realizzato da Veretout e decisivo per i tre punti. Dopo le parole dell’ex arbitro Graziano Cesari, arrivano anche quelle di Mauro Bergonzi, che a Radio Kiss Kiss Napoli ha confermato la possibilità di ripetere il match.

“Il rigore concesso a Dzeko non esiste proprio, perché il calciatore in quell’istante lì non ci doveva proprio stare. Un errore grossolano, un errore tecnico. Ci sono le condizioni, qualora la Fiorentina lo voglia può chiedere tranquillamente la ripetizione della partita per l’errore tecnico dell’arbitro. Una partita veramente assurda quella di ieri a Roma, l’errore tecnico può portare alla ripetizione della partita. Come se gli arbitri avessero dimenticato le bandierine o altro, questo può portare alla ripetizione del match. La stessa cosa può accadere per Roma-Fiorentina, la squadra gigliata può tranquillamente chiedere la ripetizione della partita, perché l’errore di Chiffi è veramente clamoroso”.