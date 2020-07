Rigore Spal, proteste furiose contro l’Inter per un penalty non fischiato [FOTO e VIDEO]

RIGORE SPAL – Spal e Inter sono in campo per l’ultimo match della 33esima giornata, chance importante per la squadra di Antonio Conte che ha l’occasione di salire al secondo posto. Gli uomini di Di Biagio sono, invece, già rassegnati alla retrocessione. Nel primo tempo meglio gli ospiti, da segnalare principalmente un palo colpito da Brozovic. Poi l’Inter passa in vantaggio con il gol messo a segno da Candreva, nella ripresa il raddoppio di Biraghi. Alla fine del primo tempo un episodio destinato a far discutere nel post partita. Contatto tra Strefezza e Handanovic, il portiere travolge il calciatore, ma l’arbitro non fischia e non va nemmeno a controllare al Var forse perché ha giudicato il pallone fuori dalla portata del calciatore. Ma ci sono tanti dubbi.

Pallone non più giocabile, #Handanovic rivedibile, bisogna essere onesti: di sicuro non è rigore #SpalInter pic.twitter.com/eGlg2GmQQD — Cancio #ForzaMilanSempre 🔴⚫️ (@CancioMarco) July 16, 2020