Scintille Lazio-Milan, Paquetà esagera e Parolo si indigna: “Ci vuole rispetto”

Da una parte il nervosismo per il risultato, dall’altra la risposta a qualche parola di troppo. E così, alla fine di Lazio-Milan, si è acceso un parapiglia che ha coinvolto alcuni giocatori. A parlarne al triplice fischio è stato Parolo, che ai microfoni della radio ufficiale del club ha affermato: “Paquetà ha sbagliato, ci vuole rispetto per l’avversario e lui non lo ha dimostrato“. Il riferimento del centrocampista biancoceleste è al comportamento del brasiliano, che sullo 0-3 per la sua squadra ha tentato una “bicicleta” nei confronti di Lazzari. Un gesto non apprezzato dai calciatori della Lazio.