Roma, dubbio Dzeko: il bosniaco in panchina?

Brutte notizie in casa Roma. Manca poco alla partita dei giallorossi in campionato contro l’Udinese, una sfida assolutamente da non fallire per la squadra di Fonseca. Non arrivano aggiornamenti incoraggianti sul fronte Edin Dzeko. Il bosniaco è leggermente affaticato e potrebbe accomodarsi in panchina. Ancora non è stata presa una decisione definitiva, ma al suo posto potrebbe giocare Nikola Kalinic. Sarebbe una tegola importante per la Roma, Dzeko è assolutamente un calciatore indispensabile per esperienza e qualità.