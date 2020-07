Roma-Inter, Biasin durissimo: “I nerazzurri meritavano arbitro all’altezza, fischietti imperdonabili” [FOTO]

Durissima la reazione sui social da parte del giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin dopo il match tra Roma e Inter finito 2-2. Il riferimento è soprattutto al mancato fischio dell’arbitro Di Bello sul contatto tra Kolarov e Lautaro che ha poi portato al gol di Spinazzola. “La Roma meritava di più, l’Inter meritava una direzione arbitrale all’altezza. Totale: pareggio giusto, fischietti imperdonabili”, ha scritto sul proprio profilo personale.

Prima ancora, e cioè subito dopo la rete del momentaneo pari giallorosso, aveva invece commentato così: “Possiamo discutere la famosa “entità del contatto”, ma se vai a rivedere le immagini allora non puoi che fischiare fallo. La sensazione è che arbitri e varisti siano i primi a non aver capito quando possono/devono utilizzare la tecnologia. E così è un delirio”. Insomma, l’ennesimo episodio discusso dell’ennesima partita discussa e che farà parlare per giorni. E già i tifosi dell’Inter sono imbufaliti. In alto la FOTOGALLERY con alcune loro reazioni.

