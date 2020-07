Roma-Inter, Fonseca: “Due punti persi, eravamo in controllo. Col nuovo modulo giochiamo meglio”

Bel pareggio 2-2 tra Roma e Inter. Un punto che frena le ambizioni delle due squadre. Paulo Fonseca, allenatore dei giallorossi, ha così commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di ”Sky Sport’: “Abbiamo perso due punti, perché abbiamo fatto una bellissima partita. L’Inter non ha creato situazioni per fare gol, ma solo calci da fermo. Sono soddisfatto della prestazione, non del risultato. Con il nuovo modulo stiamo giocando bene, la squadra sta imparando e sta crescendo fisicamente e tatticamente. Spinazzola e Bruno Peres hanno più libertà per attaccare. Pellegrini e Miki hanno più possibilità di rifinire il gioco e buttarsi dentro. Veretout può arrivare più vicino alla porta. La squadra è equilibrata difensivamente e può pressare più alta. Ibanez è veloce e può coprire la profondità”.