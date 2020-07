Roma-Inter streaming, dove guardare la diretta della partita su Sky

Roma-Inter streaming – E’ il posticipo domenicale, nonché big match, della 34ª giornata di Serie A. Una grande classica del nostro calcio: all’Olimpico si sfidano Roma e Inter. I ragazzi di Fonseca vogliono tenere ancora accesa qualche fiammella di speranza Champions, comunque quasi impossibile, quelli di Conte cercano di risucchiare ancora qualcosa alla Juve capolista. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a disposizione il servizio SkyGo, per gli abbonati basterà scaricare l’applicazione sul proprio smartphone o tablet ed avviarla poco prima del match. Una seconda possibilità è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.