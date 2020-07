Roma, messaggi distensivi da Zaniolo: “Amo davvero questa maglia” [FOTO]

I problemi nati dopo Roma-Verona, la lite con i compagni nello spogliatoio e le critiche di Fonseca, l’esclusione contro l’Inter. Una settimana non facile per Nicolò Zaniolo. Anche lui ci ha messo del suo con dei messaggi criptici sui social: “Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde”, Post molto simile a quello della madre, Francesca Costa: “Il silenzio degli innocenti”. Frasi enigmatiche prima di un nuovo messaggio d’amore verso i colori giallorossi: “È come quando ti innamori, ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. È la stessa cosa. Davvero, la amo questa maglia“. Pace fatta sembrerebbe, con i tifosi che si sono tranquillizzati. Il rapporto con Fonseca sembra invece ai minimi storici. Ora serve un chiarimento tra i due, cosa che potrebbe arrivare a breve. In basso il messaggio di Zaniolo.