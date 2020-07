Roma-Udinese, le formazioni ufficiali: fuori Dzeko, gioca Kalinic

Roma-Udinese, formazioni ufficiali – Si chiude la ventinovesima giornata: all’Olimpico c’è Roma-Udinese. I giallorossi vogliono ripartire dopo la sconfitta contro il Milan. I friulani hanno perso con onore contro l’Atalanta, ma adesso hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Fonseca deve rinunciare a Dzeko (almeno dall’inizio), frenato da un affaticamento muscolare. In avanti gioca Kalinic, con il trio Perez-Perotti-Under alle spalle. Gotti ritrova de Paul dopo la squalifica e lo rilancia subito da titolare. In attacco Lasagna e l’ex Okaka.

Roma-Udinese, le formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Diawara; Carles Perez, Perotti, Under; Kalinic.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, de Paul, Jajalo, Walace, Zeegelaar; Lasagna, Okaka.