Roma-Udinese, le probabili formazioni: chance per Villar e Perez, Gotti recupera de Paul

Roma-Udinese, probabili formazioni – La Roma vuole dimenticare subito il brutto stop di San Siro contro il Milan. I giallorossi hanno ormai poche speranze di agguantare il quarto posto occupato dall’Atalanta ma ci proveranno. L’Udinese ha perso con onore contro l’Atalanta nell’ultimo turno, ma ha assoluto bisogno di punti per raggiungere la salvezza. Fonseca deve fare a meno di Pau Lopez, Veretout e Pellegrini. Gotti recupera invece un elemento fondamentale come Rodrigo de Paul e dovrebbe riproporre il tandem Lasagna-Okaka dall’inizio, dopo la prova non convincente di Teodorczyck. Le probabili formazioni scelte dai due allenatori.

Roma-Udinese, probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Villar; Carles Perez, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost Ekong, Nuytnick; Styger Larsen, Fofana, Jajalo, de Paul, Sema; Okaka, Lasagna.