Zaniolo allo scoperto, la sua versione dei fatti dopo le critiche di ieri

E’ finito nella bufera, ieri, Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma è stato “paparazzato” mentre fumava, senza mascherina, all’interno di una discoteca. Un video su Instagram lo ha catturato, attirando come spesso accade in questi casi le critiche e le reazioni del mondo del web. Il giovane centrocampista però, come scritto dal Corriere dello Sport, ha dato la sua versione dei fatti alla società per giustificare un comportamento che – effettivamente – non sembra da condannare.

“Interpellato dalla Roma – si legge sul noto quotidiano – Zaniolo ha chiarito di non essere un fumatore incallito. E di aver solo ‘assaggiato’ la sigaretta della fidanzata, che quindi non poteva essere classificata tra i soggetti a rischio Covid. Naturalmente però la società gli ha raccomandato una maggiore cautela nelle uscite pubbliche, soprattutto notturne, per non alimentare il chiacchiericcio attorno al suo nome. Quanto alla presunta superficialità del comportamento, Zaniolo ha sottolineato che nei ristoranti all’aperto a Roma la mascherina non viene usata quasi da nessuno. I dirigenti, che sono già preoccupati per la sovraesposizione mediatica e per il sovraccarico di pressione sulle spalle del ragazzo, lasceranno decantare l’episodio e non prenderanno provvedimenti disciplinari”.