Sampdoria, Quagliarella furioso: “c’è chi sparla e chi lavora” [FOTO]

“C’è chi (s)parla e chi lavora per recuperare da un infortunio!”. E’ il messaggio su Instagram pubblicato dall’attaccante Fabio Quagliarella. Il calciatore della Sampdoria non è ancora sceso in campo dopo il lockdown, a causa di un infortunio. Adesso ha deciso di mettere le cose in chiaro dopo tutte le illazioni in merito alle sue condizioni fisiche e che, evidentemente, hanno fatto infuriare il giocatore. “L’esame evidenzia una piccola lesione della giunzione miotendinea distale del gemello mediale della gamba destra. Una lesione di II grado in fase subacuta“. In basso la storia pubblicata su Instagram.