Sanchez resta all’Inter fino al 6 agosto, ci sarà contro il Getafe: club al lavoro per prolungare il prestito

Alexis Sanchez resterà all’Inter. Almeno fino al 6 agosto. Potrà giocare la gara di Europa League contro il Getafe. A riferire dell’accordo trovato tra i nerazzurri e il Manchester United è ‘Sky Sport’. Ma ci sarebbero altre novità. L’Inter, infatti, sta discutendo della possibilità di tenerlo fino a fine agosto e anche per il prossimo anno. Difficoltà nel trovare l’accordo: il Manchester United vorrebbe evitare il rischio di incontrare un suo giocatore in Europa League nei turni successivi. Ma non solo. Infatti i Red Devils pagano una cospicua parte dell’ingaggio. In caso di permanenza definitiva all’Inter spetterebbe ai nerazzurri pagare uno stipendio molto elevato.