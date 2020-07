Scadenze contratti e fine prestiti ai tempi del Covid: Inter e Roma, niente Europa per Sanchez e Smalling [DETTAGLI]

Delle scadenze dei contratti e della fine dei prestiti si è parlato tanto negli ultimi mesi. Con società che durante il lockdown hanno bloccato gli stipendi, società che hanno trovato l’accordo per la riduzione e altre che hanno navigato a vista, slittando la stagione al 31 agosto una serie di interrogativi sono rimasti da risolvere: appunto, tra tutti, scadenze contratti e fine prestiti.

In casa Livorno, ad esempio, Spinelli ha deciso di concludere il rapporto con tutti i calciatori in scadenza, a ieri, in quanto ormai non crede più alla permanenza in B. Ci sono poi calciatori come Olsen, Romulo e Cacciatore che hanno deciso di non proseguire con l’attuale squadra, terminando il prestito o non rinnovando.

A tal proposito, curioso è il caso di Sanchez e Smalling, in prestito dal Manchester United rispettivamente a Inter e Roma. Dopo la conclusione della Serie A, le due squadre saranno impegnate con l’Europa League ad agosto. Ma Sanchez e Smalling non potranno giocare, quantomeno non con le due italiane. Il club inglese ha infatti prorogato il prestito dei due solo fino a fine Serie A, cioè ad inizio agosto. Poi dovranno rientrare alla base. Questo il comunicato: “La coppia del Manchester United, Chris Smalling e Alexis Sanchez, potranno entrambi partecipare al resto della stagione nazionale 2019/20 in Italia, dopo che è stata presa la decisione di prorogare i contratti di prestito con la Roma e l’Inter rispettivamente. Smalling rimarrà allo Stadio Olimpico per il resto della stagione di Serie A, che è attualmente prevista per durare fino all’inizio di agosto, a causa degli effetti della pandemia di COVID-19. Anche l’accordo di Alexis all’Inter è stato prorogato fino alla fine della prima settimana del mese prossimo”.