Sarri, che botta: “Non è un allenatore da Juve, e poi anche l’immagine… Meglio Allegri”

“La bocciatura di Sarri c’è perché non si vede la sua impronta di squadra. Non è un allenatore adatto a questo tipo di squadre e per giocatori di livello. Loro sanno cosa fare in campo e devono andare in campo in tranquillità, liberi di giocare nella maniera a loro più consona. Allegri invece sapeva gestirli nella maniera giusta. E poi anche l’immagine, forse non è quella ideale per la Juventus“. A parlare così, in un’intervista concessa ai microfoni di TMW Radio, è l’ex attaccante di Reggina e Torino Rolando Bianchi.