Serie A, le formazioni ufficiali delle partite delle 21.45: Higuain al posto di Dybala!

Serie A, le formazioni ufficiali delle partite delle 21.45 – Dopo le partite di Napoli, Milan e Sampdoria, continua il programma per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Sfida fondamentale per evitare la retrocessione, Lecce e Fiorentina si giocano la gara per la salvezza. La Roma impegnata in casa contro il Verona, mentre la Juventus deve fare i conti con l’insidioso Sassuolo. Non può permettersi passi falsi la Lazio contro l’Udinese.

Serie A, le formazioni ufficiali

LECCE-FIORENTINA

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Majer, Petriccione, Barak; Mancosu, Farias; Babacar. All. Liverani

FIORENTINA (3-4-3): Terraciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Ghezzal, Pulgar, Duncan, Dalbert; Chiesa, Cutrone, Ribery. All. Iachini

ROMA-VERONA

ROMA – Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; B. Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. All. Fonseca.

VERONA – Silvestri; Empereur, Günter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Verre. All. Juric

SASSUOLO-JUVENTUS:

Sassuolo: Consigli: Muldur, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Djuricic, Locatelli, Berardi, Caputo, Boga. All. De Zerbi

Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi, Barnardeschi, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

UDINESE-LAZIO:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All.Gotti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All.Inzaghi