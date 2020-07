Serie A, le probabili formazioni di oggi: Sarri non risparmia Cristiano Ronaldo

Serie A, le probabili formazioni – Si sono giocati due anticipi interessanti per la 37esima giornata del campionato di Serie A. Nella prima sfida blitz dell’Atalanta sul campo del Parma, poi ottima partita dell’Inter contro il Napoli. Oggi il resto del programma. Menù ricco alle 19.30. La Lazio affronta il già retrocesso Brescia, il Milan in trasferta sul campo della Sampdoria. Il Genoa si gioca la salvezza contro il Sassuolo, il Lecce ha bisogno dei tre punti contro l’Udinese per sperare nella permanenza in massima categoria. Trasferta della Juventus contro il Cagliari e della Roma contro il Torino, chiudono Fiorentina-Bologna e Verona-Spal.

Serie A, le probabili formazioni di oggi

Lazio-Brescia

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Martella; Spalek, Tonali, Bjarnason, Zmrhal; Torregrossa, Ayé. All.: Lopez

Sampdoria-Milan

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Bertolacci, Vieira, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All.: Ranieri

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli

Sassuolo-Genoa

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, G. Ferrari, Peluso, Kyriakopoulos; Bourabia, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. All.: De Zerbi

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Romero; Ankersen, Lerager, Schone, Jagiello, Criscito; Pandev, Pinamonti. All.; Nicola

Udinese-Lecce

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Nestorovski. All.: Gotti

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Majer, Petriccione, Barak; Falco, Mancosu; Lapadula. All.: Liverani

Verona-Spal

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Faraoni, Gunter, Veloso; Lazovic, Amrabat, Pessina, Dimarco; Borini, Zaccagni; Pazzini. All.: Juric

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Fares; Murgia, Valdifiori, Dabo; D’Alessandro, Petagna, Di Francesco. All.: Di Biagio

Cagliari-Juventus

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Pisacane; Mattiello, Ionita, Rog, Lykogiannis; Pereiro; Simeone, Joao Pedro. All.: Zenga

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri

Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (3-4-3): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic, Ribery. All.: Iachini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Santander. All.: Mihajlovic

Torino-Roma

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Meité, Lukic, Ansaldi; Verdi; Millico, Belotti. All.: Longo

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko. All.; Fonseca