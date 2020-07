Serie A, le probabili formazioni delle partite di oggi: Conte si affida alla coppia Martinez-Lukaku

Serie A, le probabili formazioni – Dopo la sfida tra Milan e Atalanta che ha regalato emozioni, continua il programma per la 36esima giornata del massimo campionato italiano. Si giocano partite importanti e che promettono spettacolo. Nella prima sfida in campo Brescia e Parma, due squadre che sono tornate molto male dopo il lockdown. Alle 19.30 si sfidano Genoa e Inter, l’11 di Nicola si è avvicinato moltissimo alla salvezza dopo il successo nel derby contro la Sampdoria, i nerazzurri non conquistano bottino pieno da due giornate. In serata una gara scoppiettante, quella tra Napoli e Sassuolo: due compagini che giocano un ottimo calcio.

Brescia-Parma

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Semprini, Papetti, Gastaldello, Mateju; Spalek, Viviani, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, Aye.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Grassi, Barillà, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Genoa-Inter

Genoa (4-4-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Ghiglione, Jagiello, Schöne, Barreca; Pandev, Pinamonti.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Martinez, Lukaku.

Napoli-Sassuolo

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo