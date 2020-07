Serie A, le probabili formazioni delle partite di oggi: torna Lukaku, c’è Lozano per Gattuso

Serie A, le probabili formazioni – Nella giornata di ieri sono andate in scena due partite molto interessanti in Serie A. Successo dell’Atalanta che ha avuto la meglio del Bologna con il minimo sforzo, 1-0 il risultato finale con gol di Muriel, in serata blitz del Milan contro il Sassuolo con il solito Ibrahimovic. Oggi continua il programma. Apre il Napoli, impegnato sul campo del Parma, la squadra di D’Aversa è in crisi, mentre quella di Gattuso è in ottima forma. L’Inter affronta la Fiorentina per continuare la corsa al secondo posto, la Roma in trasferta con la Spal. Scontri per la salvezza: Lecce-Brescia e il derby Sampdoria-Genoa. Sempre alle 21.45 Torino-Verona, incrocio pericoloso anche sul fronte panchine.

Serie A, le probabili formazioni della partite di oggi

Parma-Napoli

Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho All.D’Aversa

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Elmas; Politano, Lozano, Insigne All.Gattuso

Inter-Fiorentina

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Moses, Barella, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; R. Lukaku, Sanchez. All.: Conte.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. All.: Iachini

Lecce-Brescia

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Majer, Tachtsidis, Barak; Falco, Mancosu; Lapadula. All.: Liverani

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancelor, Semprini; Zmrhal, Tonali, Dessena, Martella; Torregrossa, Donnarumma. All.: Lopez

Sampdoria-Genoa

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

GENOA (3-4-1-2): Perin; Romero, C. Zapata, Masiello; Biraschi, Berhami, Schöne, Criscito; Iago Falque; Pandev, Pinamonti. All. Nicola.

Spal-Roma

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Murgia, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Petagna, Floccari. All. Di Biagio

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Torino-Verona

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. All. Longo

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Borini, Zaccagni; Salcedo. All. Juric