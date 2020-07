Serie A, le probabili formazioni delle partite di oggi: Rebic guida l’attacco del Milan

Serie A, le probabili formazioni – Dopo i successi di Juventus e Lazio continua il programma valido per il campionato di Serie A. Promette spettacolo la sfida tra Bologna e Cagliari, allo stesso orario l’Inter affronta il Brescia: i nerazzurri non possono permettersi un passo falso contro una squadra in grossa difficoltà. La Fiorentina gioca in casa contro il Sassuolo in una sfida che promette gol e spettacolo, vero e proprio scontro per la salvezza tra Lecce e Sampdoria. Il Milan non ha intenzione di fermarsi in trasferta contro la Spal, interessante Verona-Parma.

Bologna-Cagliari (mercoledì 1 luglio ore 19,30)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Mbaye, Santander, Skov Olsen, Poli

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Ionita, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Simeone, João Pedro.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Faragò, Klavan, Oliva, Pavoletti, Pereiro, Pisacane

Inter-Brescia (mercoledì 1 luglio ore 19,30)

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

Squalificati: Skriniar, Berni

Indisponibili: Brozovic, Sensi, Vecino

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Alfonso, Bisoli, Chancellor, Cistana

Fiorentina-Sassuolo (mercoledì 1 luglio, ore 21.45)

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Ger. Pezzella, Ceccherini, Dalbert; Castrovilli, Badelj, Duncan; Chiesa, Cutrone, Ribery.

Squalificati: Caceres, Vlahovic

Indisponibili: Kouamé

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Magnani, Chiriches, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Romagna, Toljan

Lecce-Sampdoria (mercoledì 1 luglio, ore 21.45)

LECCE (3-4-2-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Paz; Rispoli, Petriccione, Tachtsidis, Calderoni; Mancosu, Saponara; Babacar.

Squalificati: Lucioni

Indisponibili: Deiola, Dell’Orco, Farias, Lapadula, Majer

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Depaoli, Vieira, Ekdal, Linetty; Bonazzoli, Gabbiadini.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: A.Ferrari, Quagliarella

SPAL-Milan (mercoledì 1 luglio, ore 21.45)

SPAL (3-4-3): Letica; Cionek, Vicari, Tomovic; D’Alessandro, Castro, Missiroli, Valoti; Strefezza, Petagna, Fares.

Squalificati: Felipe

Indisponibili: Berisha, Di Francesco, Zukanovic

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Duarte, Musacchio

Verona-Parma (mercoledì 1 luglio, ore 21.45)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Günter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

Squalificati: Kumbulla

Indisponibili: Borini, Danzi, Dawidowicz, Eysseric

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Squalificati: Kucka

Indisponibili: Nessuno