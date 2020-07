Sky ha chiesto ufficialmente alla Lega Serie A di anticipare di mezz’ora gli orari delle partite a partire già da domani: dalle 17.15 alle 16.45, dalle 19.30 alle 19 e dalle 21.45 alle 21.15. Un’esigenza dettata soprattutto dal tardo orario della “notturna”. Già qualche settimana fa si erano avute delle lamentele. C’è massima disponibilità a discuterne, ma serve l’ok dell’Assocalciatori, che oggi ne parlerà con la stessa Lega per trovare un’intesa definitiva e far sì che già da domani Juventus-Torino si giochi 30 minuti in anticipo.