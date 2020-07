Serie B, comunicato l’orario dell’ultima giornata: tutte in contemporanea

Il campionato di Serie B è ormai nella fase decisiva, il torneo è agli sgoccioli. Si decidono gli obiettivi delle squadre, dalle promozioni fino alle retrocessioni. Sono stati comunicati gli orari dell’ultima giornata, si giocherà il 31 luglio tutte in contemporanea alle ore 21. Il Benevento in trasferta contro l’Ascoli, la Cremonese sfida il Pordenone. Trasferta per l’Empoli a Livorno, il Crotone a Trapani. Ecco tutto il programma.

19a GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 31 luglio 2020

ore 21.00 ASCOLI – BENEVENTO

ore 21.00 CHIEVOVERONA – PESCARA

ore 21.00 COSENZA – JUVE STABIA

ore 21.00 CREMONESE – PORDENONE

ore 21.00 FROSINONE – PISA

ore 21.00 LIVORNO – EMPOLI

ore 21.00 SALERNITANA – SPEZIA

ore 21.00 TRAPANI – CROTONE

ore 21.00 VENEZIA – PERUGIA

ore 21.00 V. ENTELLA – CITTADELLA