Serie B, tutti i verdetti: gli accoppiamenti playoff-playout e le squadre retrocesse, le date

I VERDETTI IN SERIE B – Si è conclusa l’ultima giornata nel campionato di Serie B, sono arrivati verdetti clamorosi. Le due promozioni dirette erano state già decise: si tratta di Benevento e Crotone. Interessante la griglia playoff, entreranno in scena nel secondo turno Spezia e Pordenone, i primi due accoppiamenti sono Cittadella-Frosinone e Chievo-Empoli, due scontri che si preannunciano scoppiettanti. Fuori delle prime 8 il Pisa, fatali gli scontri con Frosinone e Empoli. La Juve Stabia segue il Livorno in C, così come il Trapani, il club siciliano aspetta il ricorso dell’8 agosto per i due punti di penalizzazione inflitti per il ritardo dei pagamenti. Anche un solo punto restituito porterebbe il Trapani alla salvezza, con la retrocessione del Pescara. Al momento, comunque, il playout è Perugia-Pescara. Clamorosa rimonta e salvezza diretta del Cosenza.

PLAYOFF

Martedì 4 agosto 2020: Chievo – Empoli

Mercoledì 5 agosto 2020: Cittadella – Frosinone

Semifinali

Sabato 8 agosto 2020: Chievo/Empoli vs Spezia

Domenica 9 agosto 2020: Cittadella/Frosinone vs Pordenone

PLAYOUT

Venerdì 7 agosto 2020: Perugia-Pescara

Venerdì 14 agosto 2020: Pescara-Perugia

venerdì 31 luglio ore 21

Ascoli-Benevento 2-4

Chievo-Pescara 1-0

Cosenza-Juve Stabia 3-1

Cremonese-Pordenone 2-2

Frosinone-Pisa 1-1

Livorno-Empoli 0-2

Salernitana-Spezia 1-2

Trapani-Crotone 2-0

Venezia-Perugia 3-1

Virtus Entella-Cittadella 2-3

La classifica