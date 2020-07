Spalletti presenta la sua Biancaneve e sulla maglia spunta l’indizio sul futuro [VIDEO]

Un simpatico video per presentare ai followers il suo curioso animale domestico, la papera Biancaneve. Così Luciano Spalletti è intervenuto sui social per mostrare le attività che ama svolgere durante questo periodo di pausa dal calcio. In attesa di tornare a sedere su una panchina di Serie A, l’allenatore è intento a dar da mangiare alla sua Biancaneve, a quanto pare ghiotta di biscotti. Ma ai più attenti non è sfuggito un particolare. Spalletti indossa una maglia con il giglio, simbolo di Firenze. Proprio la Fiorentina è una delle squadre a cui viene accostato con più insistenza il suo nome. Indizio sul futuro o pura coincidenza? Chissà. In basso il VIDEO.