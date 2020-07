Dopo i primi due anticipi della 35ª giornata di Serie A, Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan, sono già tre gli squalificati dal Giudice Sportivo che quindi salteranno la prossima gara di campionato. Il Milan perde due pedine fondamentali per la sfida contro l’Atalanta di venerdì. Ecco la lista degli squalificati per la 36ª giornata, tutti per una giornata.

Theo Hernandez, Milan (decima ammonizione)

Ismael Bennacer, Milan (quattordicesima ammonizione)

Mehdi Bourabia, Sassuolo (espulsione)