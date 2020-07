Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: in 12 saltano l’atto finale

Squalificati Serie A – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 30 luglio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

GHEZZAL Rachid (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERESZYNSKI Bartosz (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

EVANGELISTA Lyanco (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MANCINI Gianluca (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

MEITE Soualiho (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PAPETTI Andrea (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAZ Nehuen Mario (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PJANIC Miralem (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

REBIC Ante (Milan): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

ROG Marko (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).