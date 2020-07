Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: otto i calciatori fermati

Squalificati Serie A – Sono otto i calciatori fermati dal giudice sportivo dopo le sei gare del massimo campionato italiano andate in scena nella giornata di ieri. Stangata per Bonifazi, che oltre alla squalifica si becca anche un’ammenda d 5.000 euro. Stop anche per, tra gli altri, Barella e Castrovilli. Di seguito l’elenco completo.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

BONIFAZI Kevin (Spal): per avere, al 40° del secondo tempo, dalla panchi-na, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARELLA Nicolo (Inter): per comportamento scorretto nei con-fronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

BRUGMAN DUARTE Gaston (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASTROVILLI Gaetano (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

COLLEY Omar (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

LERAGER Lukas Reiff (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SABELLI Stefano (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VIEIRA NAN Ronaldo Augusto (Sampdoria): per comportamento scorret-to nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).