Squalificati Serie A – Un solo calciatore è stato fermato dal giudice sportivo dopo le partite andate in scena nella giornata di ieri: Diego Perotti. L’esterno della Roma, con l’espulsione nel primo tempo della sfida contro l’Udinese, ha complicato i piani della sua squadra, uscita poi sconfitta per 0-2. Ma il giocatore dovrà stare fermo per un solo turno. Nessun altro squalificato, ma entrano in diffida Mkhitaryan e Okaka.