Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo: 11 indisponibili, mister Castori fermato per due giornate

Squalificati Serie B – Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 luglio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADORNI Davide (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

BENALI Ahmad (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BOCIC Milos (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CALDIROLA Luca (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GRILLO PRATES Lautaro Fausto (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GYOMBER Norbert (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KRAJNC Luka (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MOLINA Salvatore (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ODJER Moses (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAOLUCCI Andrea (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

ROSI Aleandro (Perugia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

b) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

CASTORI Fabrizio (Trapani): per avere, al 6° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni ingiuriose; all’atto del provvedimento di espulsione reiterava tale atteggiamento.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GROPPI Simone (Cremonese): per avere, al 46° del primo tempo, uscendo dall’area tecnica, rivolto epiteti offensivi ai componenti della panchina della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

c) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ZURLO VUOLO Giulio (Juve Stabia): per avere, al 46° del primo tempo, uscendo dall’area tecnica, rivolto epiteti offensivi ai componenti della panchina della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.