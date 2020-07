Squalificati Serie B, il giudice sportivo: stangata per quattro dopo la rissa in Juve Stabia-Virtus Entella

Squalificati Serie B – Le decisioni del giudice sportivo dopo il turno andato in scena ieri in cadetteria. Pesanti sanzioni dopo la rissa in Juve Stabia-Virtus Entella. Di seguito l’elenco di tutti i soggetti sanzionati.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CANOTTO Luigi (Juve Stabia): per avere, all’8° del secondo tempo, spinto con violenza un

avversario contro la rete di recinzione.

COPPOLARO Mauro (Virtus Entella): per avere, all’8° del secondo tempo, colpito un

avversario con una gomitata al volto.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CRIMI Marco (Virtus Entella): per avere, all’8° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina,

rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione irriguardosa; infrazione rilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HAAS Nicolas (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BEGHETTO Andrea (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).

HENDERSON Liam (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

LOLLO Lorenzo (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

MARRONE Luca (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Decima sanzione).

MUSTACCHIO Mattia (Crotone): per comportamento non regolamentare in campo; già

diffidato (Quinta sanzione).

NZOLA Mbala (Spezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta

sanzione).

SEGRE Jacopo (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)

BAEZ STABILE Jaime (Cosenza): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento

falloso in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

MAZZOCCHI Pasquale (Perugia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento

falloso in area di rigore avversaria.

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

D’INVERNO Pasquale (Juve Stabia): per avere, all’8° del secondo tempo, correndo per circa

venti metri, spinto un calciatore avversario fuori dal terreno di giuoco.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALLERI David (Livorno): per avere, al 3° del secondo tempo, contestato con veemenza una

decisione arbitrale.

DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GEMMI Roberto (Pisa): per avere, al 21° del secondo tempo, contestato con veemenza una

decisione arbitrale rivolgendo agli Ufficiali di gara un epiteto offensivo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARULLA Kevin (Cosenza): per avere, al 47° del primo tempo, contestato con veemenza una

decisione arbitrale

SARRA Ivan (Pisa): per avere, al 28° del secondo tempo, proferito un’espressione blasfema