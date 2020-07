Squalificati Serie A – Sono 5 i calciatori fermati dal giudice sportivo dopo le tre gare andate in scena ieri, anticipi della 30ª giornata del massimo campionato italiano. Tutti e 5 ammoniti ma già in diffida e tutti per un turno: De Ligt e Dybala (Juventus), Duricic (Sassuolo), Izzo (Torino) e Tachtsidis (Lecce).