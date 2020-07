Torino, battibecco dopo la partita contro il Genoa: nervi tesi tra due calciatori

Uno scatto forse decisivo per l’obiettivo salvezza. Il Torino ha conquistato tre punti fondamentali per la salvezza, ottima partita contro il Genoa e 3-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. La stagione non è stata di certo entusiasmante, il cambio di allenatore non ha portato gli effetti sperati e la dirigenza sta effettuando delle valutazioni per la prossima stagione. Nel frattempo tensione al fischio finale. Secondo quanto riporta calciomercato.com Sirigu ha avuto un forte litigio con il compagno De Silvestri. L’estremo difensore ha lasciato il campo nonostante Longo, abbia chiamato a rapporto tutto il gruppo. Un momento di nervosismo che conferma tutti i problemi incontrati dal Torino in stagione.