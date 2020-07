Torino, contro la Roma due esclusioni per motivi disciplinari

Il Torino ha chiuso il percorso in casa con una sconfitta contro la Roma, 2-3 il punteggio finale. Un risultato che non fa male per la classifica, il club granata ha già raggiunto matematicamente la salvezza. Ma a far discutere sono state due scelte, quelle di non schierare Edera e Millico per motivi disciplinari, è quanto confermato anche dall’allenatore Moreno Longo.

“Edera e Millico? E’ stato un provvedimento disciplinare. Chi mi conosce sa che ci sono delle situazioni dove non si può sgarrare. I giocatori vanno e vengono mentre le società rimangono. Ci va rispetto innanzitutto per il club a cui si appartiene, che di conseguenza ho preso questa posizione. Loro sono giovani e credo che serva a loro ma su alcune cose non si può passare sopra”.