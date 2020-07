Totti segna alla Lazio e vince lo scudetto a calciotto: “Mi porta fortuna” [VIDEO]

Una punizione alla vecchia maniera. Francesco Totti dimostra la solita classe segnando il gol scudetto contro la Lazio. Si parla, ovviamente, di calciotto e della sua avventura con il Totti Sporting Club dell’allenatore e amico Carlo Cancellieri. Il calcio a 8 non è sport riconosciuto dalla Federcalcio, le squadre sono tutte di Roma, qualcuna del Lazio, il titolo è prettamente simbolico. Ma le emozioni non mancano. Dopo la rete del vantaggio, firmata tra l’altro da un ex conoscenza della Serie A come Antonio Floro Flores, è arrivato il calcio di punizione decisivo del ‘Pupone’. Totti ha calciato potente, ma non all’incrocio come faceva sui campi di A. Ma visto che i giocatori sono quasi tutti dilettanti tanto è bastato per far finire la palla in rete e regalare lo scudetto alla propria squadra. Quando a fine partita gli è stato fatto notare che alla Lazio segna sempre, ha risposto: “Mi portano fortuna…”. In basso il VIDEO.