Virale sui social il video del Trabzonspor, club turco che ha deciso di presentare in un modo particolare la nuova maglia per la stagione 2020-21. Un padre disegna la maglietta della squadra sulla coperta della figlia disabile, creando un effetto seconda pelle: “Tutti abbiamo un sogno, e nessun sogno è irraggiungibile”. Già milioni le visualizzazioni. Una bella iniziativa, capace di sottolineare come l’amore per una squadra vada oltre lo sport e riesca a regalare sorrisi. In basso il VIDEO.