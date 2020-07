Tragedia nel mondo del ciclismo: camion travolge Roberta Agosti, morta sul colpo

Tragedia nel mondo del ciclismo. Questa mattina è morta a Brescia Roberta Agosti, moglie dell’ex ciclista Marco Velo, braccio destro del ct della Nazionale azzurra di ciclismo David Cassani. La donna, cinquant’anni, era tesserata per il Team Millennium di Brescia. Fatale un incidente nelle campagne di Lonato. La Agosti stava percorrendo un tratto di strada insieme ad alcuni amici, tra cui il marito, quando – secondo le prime ricostruzioni – sarebbe stata travolta da un camion che procedeva in senso opposto. Inutile l’intervento di ambulanza ed elisoccorso, la donna non ce l’ha fatta.