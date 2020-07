La Ceres esagera, tweet con insulti a Bruno Peres: “Smettete di mandare a questa m***a”

Voleva essere una battuta. Poco riuscita, però. La Ceres, famosa birra, in un tweet sul profilo ufficiale ha accostato il terzino della Roma Bruno Peres ad una bottiglia, accompagnando il post con la frase: “Stop sending me this shit” (tradotto: “Smettete di mandare questa m***a”). Il riferimento del noto marchio al calciatore giallorosso è per il soprannome che qualche tifoso gli aveva affibiato (“Bruno Ceres”) in seguito al suo incidente nel 2018. Non sono mancati i commenti critici di alcuni utenti di fede capitolina per la scelta poco felice della famosa birra. Ecco il tweet.

Stop sending me this shit. pic.twitter.com/FcPk2YvbfF — CeresOfficial (@Ceres) July 20, 2020