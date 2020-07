Formazioni ufficiali Verona-Atalanta: c’è Malinkovskyi, Juric sceglie Salcedo

Formazioni ufficiali Verona-Atalanta – Primo anticipo della 34ª giornata di Serie A è il match del Bentegodi tra i gialloblu di Ivan Juric e i nerazzurri di Gian Piero Gasperini. I primi, che in casa quest’anno hanno dato filo da torcere a più di una big, proveranno a rendere la vita difficile alla migliore squadra – in termini di risultati e punti conquistati – alla ripresa del campionato dopo il lockdown. Queste le scelte definitive dei due allenatori sui 22 da mandare in campo.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Salcedo.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata.