Verona, Juric si arrabbia: “Noi morbidi contro il Genoa? Schifato da queste voci, solo in Italia succede…”

Lo ha affermato subito dopo il fischio finale dell’ultimo match, ma lo ha voluto ribadire con forza scacciando ancora una volta via i brutti pensieri che aleggiano negli ambienti del calcio italiano. Perché, a detta sua (e forse è vero) all’estero e negli altri sport tutto questo non accade. Il riferimento è alla sfida tra Genoa e Verona, con l’ex Juric – senza più obiettivi – ad affrontare il suo passato rossoblu, che di obiettivo ne ha invece uno importantissimo: la salvezza. Proprio per questo motivo si è fatta avanti con insistenza la voce che il tecnico scaligero possa “ammorbidirsi” contro i liguri per permettergli la vittoria e quindi la salvezza.

Ma Juric, che già aveva ribadito la sua intenzione di vincere per arrivare ottavo, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ribadisce il concetto e si arrabbia: “Domenica vogliamo vincere contro il Genoa perché c’è in palio l’ottavo posto in classifica, sarebbe fantastico. Infastidito dalle voci sulla presunta morbidezza? Mi fa schifo questo modo di pensare, è brutto e fastidioso per la gente onesta. All’estero e negli altri sport, nemmeno pensano che possa accadere”.