Odia i tifosi della Juve festanti e gli lancia piatti e bicchieri dal quinto piano in piena notte: denunciato

Può capitare che un vicino di casa non sopporti il baccano in piena notte e decida di intervenire con violenza? Sì. E può capitare che lo faccia perché festeggino la vittoria di una squadra per cui questi prova avversione? Più difficile, sicuramente non comune. Ed è per questo che può essere considerata singolare la “storia” accaduta a Biella nella notte tra domenica e lunedì, quella successiva alla vittoria del nono Scudetto da parte della Juventus.

A raccontarla è La Stampa. Un uomo di 46 anni, infatti, non sopportava la festa dei vicini che si sono riversati in strada per festeggiare il titolo bianconero e ha così deciso di lanciargli piatti e bicchieri dal quinto piano. Disturbato dal forte baccano in piena notte? No, come si potrebbe immaginare. Lo abbiamo detto sopra: la motivazione sta tutta nel fatto che l’uomo odiasse la Juve e tutti i suoi tifosi. Per fortuna, gli oggetti scaraventati non hanno colpito persone, ma il gesto è stato comunque segnalato e l’uomo denunciato.