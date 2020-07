Scandalo ‘hot’ per un ex calciatore di Serie A, organizza una festa con tante donne nude: il VIDEO virale sul web

Un ex calciatore dell’Udinese è finito al centro di uno scandalo ‘hot’. Si tratta di Adalberto Peñaranda, venezuelano classe ’97 con appena sette presenze in mezza stagione con la maglia dei friulani. Il giocatore, attualmente al Watford e comunque di “proprietà” dei Pozzo, è finito al centro delle polemiche per un video “spinto” postato sui social network.

Peñaranda, come racconta il Mundo Deportivo, avrebbe organizzato una festa privata caricando poi il video visibile (inizialmente) solo ai suoi amici. Peccato che poi le stesse immagini siano diventate virali sul web, specialmente in Venezuela, in cui tra l’altro in questo momento la sta facendo da padrone il Coronavirus. Al di là delle critiche per le norme anti-Covid, quindi, decisamente violate, anche quelle per il materiale alquanto “spinto” da lui stesso pubblicato nel mondo virtuale. In basso il VIDEO dello scandalo.