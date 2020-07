Il ‘peso’ di Cristiano Ronaldo in una squadra di calcio non dobbiamo di certo spiegarlo noi, si tratta di un grande calciatore dal punto di vista sportivo ed un uomo marketing come pochi. Per tutte queste ragioni è stato un affare per la Juventus e rimane il sogno di altri club. Mohamed Ayachi Ajroudi, imprenditore franco-tunisino vicino all’acquisto dell’Olympique Marsiglia lancia la bomba.

“Se sogno il colpo Cristiano Ronaldo? Nella vita tutto è possibile, è un sogno che mi emoziona”, sono le dichiarazioni rilasciate in un’intervista al giornale francese ‘Le Figaro’. “Di Cristiano Ronaldo, mi piace il rispetto che mostra, la sua particolare disciplina e il grande spirito di sacrificio con cui fa il suo lavoro”. Il portoghese è legato da altri due anni di contratto con la maglia della Juventus, per la prossima stagione non dovrebbero esserci dubbi sulla posizione in bianconero, anche se molto dipenderà dal risultato conseguito nelle prossime partite. Non è completamente da escludere, un addio anticipato, alla fine della stagione 2021.