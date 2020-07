Sospiro di sollievo, alla fine è salvezza: il Werder Brema resta in Bundesliga [FOTO]

Il Werder Brema resta in Bundesliga: sospiro di sollievo per la squadra allenata da Kohfeldt, che si salva dopo lo spareggio. L’Heidenheim, terzo in seconda divisione dopo la stagione regolare, paga per i gol in trasferta in virtù dei due pareggi tra andata e ritorno. Giovedì scorso a Brema fu infatti 0-0, oggi è 2-2. A passare in vantaggio è il Werder al 3′ con Theuerkauf, poi il pari dei padroni di casa al 40′ Kleindienst. Nella ripresa, ulteriore botta e risposta, ma in avvio, nel giro di pochi minuti: ospiti di nuovo avanti con Augustinsson al 49′ e raggiunti al 53′ ancora da Kleindienst su rigore.