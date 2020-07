Zaniolo nella bufera, serata in discoteca con sigaretta e senza mascherina [VIDEO]

Si sta per concludere una stagione con gioie e qualche nube per Nicolò Zaniolo. L’inizio di stagione è stato veramente devastante per il calciatore, sempre decisivo nelle partite, rappresentava il vero valore aggiunto della squadra di Fonseca. Poi il gravissimo infortunio che ha messo fine ad un campionato davvero eccezionale. Anzi no, il lockdown ha permesso il recupero ed il rientro. Il ritorno con il gol e altre buone prestazioni, ma anche un battibecco con i compagni e nuove voci su un possibile addio al club della Capitale.

Adesso è scoppiato un nuovo caso. Il giocatore è stato ‘beccato’ senza mascherina e con la sigaretta in bocca, ieri si è concesso qualche momento di relax in discoteca. In tutte le foto, in compagnia anche dell’ex Roma Luca Pellegrini, non indossava la mascherina e non sembrava mantenere il distanziamento. Poi è spuntata anche una sigaretta e non sono mancate le polemiche. In basso ecco il video pubblicato sui profili social.