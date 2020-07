“Io sono Zlatan Ibrahimovic e mi sto solo riscaldando”, l’indizio sul futuro dell’attaccante del Milan [VIDEO]

L’impatto di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan è stato veramente devastante. Lo svedese è riuscito a ribaltare il percorso dei rossoneri in campionato, la squadra si è compattata e nelle ultime partite sono arrivati tanti punti e gare convincenti. C’è ancora incertezza sul futuro del calciatore, la conferma di Stefano Pioli è un indizio verso il buon esito della trattativa per il prolungamento per un’altra giornata.

“Così pensi che io abbia finito, che la mia carriera finirà presto. Non mi conosci. Per tutta la vita ho dovuto combattere. Nessuno credeva in me, così ho dovuto credere in me stesso. Alcune persone volevano distruggermi, ma mi hanno solo reso più forte. Altri volevano sfruttarmi, ma mi hanno reso più furbo. E ora pensi che io sia finito. Per tutti voi, ho solo una cosa da dire: non sono come voi, perché non sono voi. Perché io sono Zlatan Ibrahimovic, e mi sto solo riscaldando”. In basso il video.