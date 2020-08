Adam Nowakowski, il calciatore che guadagnerà 1 sterlina a settimana…

Ingaggi da 30 milioni, richieste per averne 5, 10, 20. In tempi in cui il calcio dei grandi continua a viaggiare su cifre allucinanti, tuttavia leggermente ridimensionate dal mercato post pandemia, esistono le serie dilettantistiche, quelle che vanno avanti per passione e sì, loro sì, hanno subito forti ripercussioni. I club hanno dovuto riguardare i conti, sistemarli, “tagliare”, sacrificare qualcosa o qualcuno. I calciatori, per forza di cose, ne sono stati colpiti in un processo a catena che non ha risparmiato nessuno, costretti anche ad accettare contratti a cifre abbastanza basse. Tipo 1 sterlina a partita.

Sì, avete sentito bene. 1 sterlina a partita. Ovviamente è simbolico, perché se tutti potessimo vivere con 4 sterline al mese saremmo ultra miliardari. Il protagonista di questa storia è Adam Nowakowski, giocatore inglese 32enne del Bradford Park Avenue (sesta serie inglese). Il club, proprio per le motivazioni di cui sopra, è stato costretto a ridimensionarsi. I mancati introiti dai botteghini (praticamente tra le pochissime entrate per quelle società) tra i problemi maggiori. E così, l’esperto calciatore è venuto incontro alla sua squadra decidendo di giocare per 1 sterlina a settimana. Ovviamente, per Nowakowski, non è questo il primo lavoro, altrimenti sarebbe costretto a trovare una soluzione. Lui il lavoro ce l’ha e il calcio è solo una passione.