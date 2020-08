Addio Messi, ancora tensione a Barcellona: tifosi fanno irruzione al Camp Nou

Continuano i momenti di tensione a Barcellona dopo la notizia dell’addio di Leo Messi. Il calciatore argentino ha comunicato la volontà di voler cambiare aria, sono tanti i club che si sono messi in fila per assicurarsi le prestazione dell’argentino e, al momento, la squadra in pole è il Manchester City. I tifosi sono furiosi e stanno protestando pesantemente contro la dirigenza.

Dopo la tensione di ieri, alcuni supporter del Barcellona hanno fatto irruzione al Camp Nou nella tarda serata di oggi. Necessario l’intervento della Polizia che, con un pò di difficoltà, ha riportato la situazione sotto controllo.