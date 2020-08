Agnelli e le italiane in Champions: lo schiaffo all’Atalanta si ritorce contro, adesso a Bergamo ridono…

Adesso a Bergamo ridono. Motivo? Ve lo spieghiamo subito. “Ho grande rispetto per quanto sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea. È giusto? Penso poi alla Roma, che negli ultimi anni ha contribuito a mantenere il ranking dell’Italia e si trova fuori dopo una brutta stagione, con tutto ciò che ne consegue a livello economico. Vanno protetti investimenti e costi”. Ci siete arrivati? Probabilmente sì. Era inizio marzo, il calcio si apprestava a chiudere per vivere mesi infernali ed una situazione inedita. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, così parlava – in termini di riforme delle competizioni Uefa – nel corso del suo intervento all’FT Business of Football Summit.

E ora? E niente, ora a Bergamo ridono. Quella battuta, come normale che fosse, non andò giù alla società orobica prima ancora che ai tifosi. Anche perché la Juve aveva già perso l’andata degli ottavi di Champions contro il Lione in Francia e l’Atalanta – di lì a qualche giorno – avrebbe strapazzato il Valencia anche al ritorno dopo averlo fatto all’andata. Risultato? La compagine nerazzurra è l’unica tra le italiane ad essere arrivata ai quarti di Champions nonché l’unica insieme all’Inter ad essere andata avanti. E la Juve? Inutile ribadirlo, gli ultimi due giorni parlano chiaro. Ma Agnelli cita anche la Roma, in quel discorso. E in quanto a brutte figure, non è messa meglio dei bianconeri…

In sostanza, è la stranissima legge del calcio. Un ragionamento, quello di Agnelli, che potrebbe anche avere una sua logica nell’ottica – tutta sua – di voler creare una Super Lega con delle superpotenze. Solo e soltanto loro. E l’Atalanta, è chiaro, non avrebbe accesso. Ma che senso ha? Al di là di ogni aspettativa, i ragazzi di Gasperini stanno mantenendo alto l’orgoglio italiano in Europa. E l’impressione è che Agnelli abbia fatto un clamoroso buco nell’acqua…