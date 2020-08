Allenatori Serie A 2020-2021, panchine in movimento: porte girevoli alla Juve

Allenatori Serie A 2020-2021 – Il campionato è finito da quasi una settimana, ma già gran parte delle società sono al lavoro per costruire la nuova stagione, dal momento che quest’estate sarà più “ridotta”. La prima scelta, ovviamente, sarà quella dell’allenatore. Nei giorni scorsi su queste pagine abbiamo pubblicato un approfondimento con il borsino attuale di tutti i tecnici delle 20 squadre, specificando però che lo avremmo aggiornato ogni qualvolta fosse emersa qualche novità in merito a rumors, ufficialità o cambi strategie.

Le novità di oggi sono molto importanti. Sarri, da qualche ora, non è più l’allenatore della Juventus. All’indomani dell’inutile vittoria contro il Lione in Champions, costata l’eliminazione, la società gli ha dato il benservito, optando per una scelta sorprendente: l’esordiente Andrea Pirlo. Simone Inzaghi, che era tra i candidati alla panchina bianconera, rimane così ben saldo su quella della Lazio. Altre, poi, le novità di questi giorni. Vediamole insieme nella nostra FOTOGALLERY illustrata in alto.